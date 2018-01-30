Ростов-на-Дону, 30 января, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Скандальной высотке на площади Ленина в Ростове-на-Дону всё-таки быть. К такому выводу пришёл Арбитражный суд Ростовской области и обязал чиновников пересмотреть решение об отказе в выдаче разрешения на строительство многоэтажки. Как сообщает издание «Деловой квартал», ООО «Московская строительная компания» выиграла суд у департамента архитектуры и градостроительства города-миллионника.

ИА REGNUM Детский рисунок

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в феврале 2017 года глава ростовской администрации Виталий Кушнарев заявил об отказе «Московской строительной компании» в выдаче разрешения на строительство. Сити-менеджер не исключил тогда и продолжения диалога с застройщиком суде. При этом узнать, как земельный участок оказался в собственности строительной компании, до сих пор не удалось, так как с тех пор уже прошло более 10 лет.

Стоит отметить, что отказ администрации в возведении дома был не единственным. Ранее возглавлявший администрацию города-миллионника Сергей Горбань (он покинул пост в ноябре 2016 года) также принял позицию жителей микрорайона и общественников, которые выступили категорически против стройки.

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Напомним, несмотря на борьбу с точечными застройками в Ростове-на-Дону, в различных микрорайонах то и дело вбиваются новые сваи под высотки. Многоэтажные дома не только обезличивают донскую столицу, но и убивают всякое желание приобретать в них квартиры, так как проекты строительства не предполагают создания инфраструктуры, достаточного количества парковочных мест. По мнению общественников, застройщику важно поставить дом, а как до него добраться — одному Богу известно.