Тбилиси, 30 января, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Находящийся с визитом в Грузии премьер Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 30 января, посетил границу Южной Осетии, сообщили ИА REGNUM в канцелярии правительства Литвы.

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Премьер выразил «твердую поддержку территориальной целостности Грузии и информировал об инициированном Литвой проекте помощи беженцам из Южной Осетии».

Глава правительства встретился с гражданской миссией наблюдателей ЕС, которая следит за соблюдением соглашении о перемирии, подписанного в 2008 году при посредничестве ЕС. Руководители миссии наблюдателей проводил Сквернялиса к границе Южной Осетии. Премьер подчеркнул, что Литва «никогда не признает прав России на регионы Грузии» (такова формулировка пресс-службы правительства Литвы — прим. ИА REGNUM ).

«Мы никогда не признаем аннексию территорий Грузии. Мы всегда твердо поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность Грузии», — сказал Сквернялис.

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«Сквернялис встретился с двумя семьями беженцев и интересовался условиями их проживания в лагере. Премьер информировал, что в ближайшие месяцы в лагерь беженцев придет помощь Литвы. Литва оборудует в лагере солнечный коллектор, который будет снижать расход электричества и позволит сократить расходы, которые идут на подогрев воды», — сообщается в пресс-релизе правительства Литвы.

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