Санкт-Петербург, 30 января, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Новые станции петербургского метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» будут опробованы 29 апреля 2018 года, в день проведения тестового матча перед Чемпионатом мира по футболу.

Metrostroy-spb.ru Тоннель метро

В этот весенний день на поле стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове петербургский «Зенит» примет команду столичного ЦСКА.

О предстоящем тестировании двух новых станций сегодня, 30 января, сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курирующий строительную сферу города.

Напомним, станции «Новокрестовская» и «Беговая» Невско-Василеостровской линии в ускоренном темпе достраиваются к началу Чемпионата мира 2018 года по футболу. Этот участок станет продолжением третьей линии метро — от «Приморской» через «Новокрестовскую» (у стадиона «Санкт-Петербург») к «Беговой» (на улице Савушкина в Приморском районе).

Обе станции метро должны быть готовы к началу Чемпионата мира по футболу. Смольный намерен сдать оба объекта к 1 апреля 2018 года. Чемпионат стартует в начале июня. Петербург примет несколько матчей ЧМ-2018, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место.

Добавим, что сегодня же Игорь Албин пригласил находящегося в Петербурге с визитом директора по организации соревнований ФИФА Колина Смита осмотреть строящуюся станцию «Новокрестовская».

"Спустились на платформу на уже смонтированных траволаторах. В строящемся метро Колин Смит явно был впервые. И по итогам рабочих совещаний первой половины дня, и по итогам технической экскурсии под землю представители ФИФА выразили уверенность, что Санкт-Петербург будет готов к проведению международных спортивных соревнований», — написал Албин в своем канале в Telegram.