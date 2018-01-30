Вашингтон, 30 января, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Министерство финансов США сегодня, 30 января, опубликовало так называемый «кремлёвский доклад», в который вошли 210 имен. Среди них крупные российские бизнесмены, чиновники и руководители госкомпаний. Пользователи социальных сетей активно обсуждают список. Среди наиболее обсуждаемых вопросов: почему на составление списка ушло так много времени, какие последствия он за собой несёт.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Один из самых распространенных вопросов в соцсетях — почему минфину США понадобилось так много времени и денег, чтобы буквально переписать список российских чиновников и бизнесменов? Пользователи отмечают, что такой список мог составить даже школьник, воспользовавшись поисковиком в интернете. Причем на это занятие у него ушло бы гораздо меньше, чем полгода.

«А чем минфин США занимался 180 дней? Перечислил всех чиновников и всех бизнесменов. Халтура какая-то», — пишет в своем Telegram-канале журналист и телеведущая Ольга Скабеева.

В социальных сетях также заметили, что в «кремлевский доклад» не попали глава «Роснано» Анатолий Чубайс, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, в то время как имена других глав крупнейших предприятий России вошли в список.

«Минфин США опубликовал новый санкционный список, куда попали 210 человек. А кого мы не увидели в списке чиновников? Тетю Элю Набиуллину», — пишет Telegram-канал Небрехня.

«Отсутствие в американском списке Чубайса и Кудрина — это какое-то страшное палево госдепа: никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу», — пишет в своём Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Нашли в списке еще один недочет. Олег Бударгин числится в докладе как действующий глава «Россетей», хотя он покинул эту должность еще в сентябре 2017 года. Павла Ливинского, занявшего пост Бударгина, в «кремлевском докладе» не оказалось.

«Кстати, по версии минфина США, Бударгин еще глава «Россетей». Ну точно на колене писали», — комментирует Telegram-канал Energy Today.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также отметила, что «кремлёвский доклад» составлен некачественно и явно не стоил тех усилий, о которых заявляет правительство США, так как содержит в себе массу недочетов. По её мнению, но примере списка можно понять, что из себя представляет внешняя политика США.

«Страна, которая, во многих смыслах, командует миром, принимает решения при нулевой домашней работе. «Садись, два!» — как сказали бы в моей советской школе. Какие там расследования, какие раскрытые коррупционные схемы! Тупо взяли список Форбс, штатное расписание правительства и АП — нате вам «кремлёвский доклад». Воткнули туда еще и лояльных себе же родненьким, тех, кого в России называют пятой колонной, настроили их и их окружение против себя, разочаровали, то есть сработали себе же во вред. А Кузнецова, бедная, тут вообще к чему? К тому, что в названии ее должности есть слово «президент»? Про Федотова вообще молчу».

В докладе минфина США отмечается, что попадание в список не означает, что против конкретных персон будут автоматически введены санкции, однако это увеличивает риск финансовых неприятностей в дальнейшем. В связи с этим заявлением пользователи соцсетей пытаются понять, что повлечет за собой «кремлевский доклад».

Журналист и телеведущая Тина Кинделаки считает, что цель списка — закрытие российского бизнеса и отключение его от доступа к международному капиталу.

«Смысл, если счета будут только в России? Как будут работать тогда крупнейшие компании? Так что Дональд Трамп не такой уж и простачок и дружок, как кому-то показалось. Make America great. Любой ценой. Если кто не заметил, в Давосе он чётко сказал: «America first», — пишет она в своём Telegram-канале.

Некоторые пользователи считают, что список составлен для того, чтобы поднять бурю гнева у российских граждан против чиновников и олигархов, которая вскоре преобразуется в революцию.

«Если бы у них арестовали эти деньги, а так эта инфа для озлобления народа и взрыва изнутри страны, а в революциях обычно страдают только простые люди и никак не зачинщики», — пишет во «ВКонтакте» Ольга К.

В то же время некоторые пользователи соцсетей нашли в «кремлёвском докладе» и положительные стороны. По их мнению, минфин США составил список для того, чтобы повысить уровень российских предприятий и промышленности.

«Вообще, конечно, здорово минфин США сделал! Сказали примерно это: «Дорогие наши русские друзья, призываем Вас любить свою родину Россию, переводить все свои активы туда, домой, инвестировать в российские предприятия и промышленность». У меня вопрос — а мы точно с ними враги?» — пишет в Twitter пользователь Царь родился.

Часть пользователей считает, что список — лишь проформа, за которой не последуют никакие конкретные действия. Более того, «кремлёвский доклад» следует рассматривать как своеобразное одобрение действий российского правительства и бизнесменов.

«На самом деле плевать. Как сказал император Александр III, если Запад нас ругает — всё правильно, значит, делаем», — пишет пользователь Без Лица.

Напомним, сегодня, 30 января, министерство финансов США представило конгрессу страны так называемый «кремлёвский доклад», составленный в соответствии с законом «О противостоянии противникам США посредством санкций». Всего в списке 210 имен, из них 96 — крупные бизнесмены, еще 114 — чиновники и руководители госкомпаний.

По словам составителей, список высокопоставленных политических фигур и олигархов в России составлен на основе их близости к российскому режиму и чистой стоимости активов. Отмечается, что есть две версии доклада: открытая и засекреченная. В первом случае критерием для внесения в список является официальная должность высокопоставленной политической фигуры и чистая стоимость активов, которая превышает $1 млрд долларов. Критерий для засекреченного списка не указывают.

В «кремлёвский доклад» вошли председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, глава аппарата президента РФ Антон Вайно, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, руководитель Сбербанка Герман Греф и другие политики и бизнесмены.