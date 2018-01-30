Москва, 30 января, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Надо сразу отметить, что это не санкционный список, а некая «чёрная метка». То есть к людям, попавшим в этот список, будет пристальное внимание со стороны контролирующих органов США и их союзников.

Кадр из мультфильма Остров сокровищ. 1982 Черная метка

Список весьма забавен. Так, журналистами уже было отмечено, что в списке бывший глава Россетей Олег Бударгин упоминается как действующий. Нынешний же глава Россестей Павел Ливинский в список не включен, хотя занял этот пост еще в сентябре 2017 года. Также в список «друзей Путина» списком вошли все полпреды в федеральных округах и все помощники президента, включая назначенного в конце декабря прошлого года Николая Цуканова.

Но более любопытно, что в таком подробном списке отсутствуют глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Счётной палаты Татьяна Голикова. Ну и ожидаемо, что в докладе никаким боком не упоминается Анатолий Чубайс.