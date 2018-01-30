Санкт-Петербург, 30 января, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. Однако размеры платы для собственников за имущество одного и того же типа не должны необоснованно различаться. Собственники вправе обжаловать решения об установлении размеров платы в судах. Это следует из опубликованного постановления Конституционного суда РФ, сообщает 30 января корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

КС РФ проверил конституционность положений статей 1814 и 1815 Гражданского кодекса РФ и части 1 статьи 158 Жилищного кодекса РФ. Основанием для рассмотрения этого дела стала жалоба гражданина Сергея Логинова и обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции РФ оспариваемые заявителем законоположения.

Житель Ростова-на-Дону оспаривал в судах общей юрисдикции установленные решением товарищества собственников недвижимости «Магнитогорская, 3/28б» размеры обязательных платежей для собственников помещений в многоквартирном доме, где находится принадлежащая заявителю однокомнатная квартира.

Товарищество собственников недвижимости установило следующие размеры обязательных платежей для собственников помещений в данном многоквартирном доме: 25 рублей с 1 кв. м квартиры, 10 рублей с 1 кв. м машино-места и 14 рублей с 1 кв. м коммерческого помещения. Эти ставки и сам принцип их назначения не устроили заявителя, и он обратился в суд с требованием признать незаконным решение товарищества. Однако в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону суде и апелляционных инстанциях гражданину было отказано. Тогда он обратился в КС РФ.

«По мнению заявителя, оспариваемые им законоположения противоречат статьям 6 (часть 2) и 19 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой, не предусматривая запрет установления решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме дифференцированных ставок платы за содержание общего имущества в 4 зависимости от назначения и размещения помещений (жилое, нежилое), они препятствуют признанию судом недействительным (применению последствий ничтожности) подобных решений», — пояснили суть претензий заявителя в Конституционном суде.

Рассмотрев это дело, КС РФ признал указанные выше положения Гражданского и Жилищного кодексов не противоречащими Конституции Российской Федерации. В то же время КС подтвердил право оспаривать в судебном порядке размеры установленных ставок оплаты за общедомовое имущество.

«Суд же при оценке правомерности обжалуемого решения <…> исходя из конкретных обстоятельств дела, во всяком случае не должен руководствоваться исключительно формальным критерием распределения бремени расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, установленным частью 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем он вправе признать такое решение недействительным лишь в том случае, если придет к выводу о нарушении им требований закона», — говорится в постановлении КС РФ.

Как подчеркивают в Конституционном суде, дифференциация размеров платежей за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также взносов по оплате расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме не должна повлечь за собой «необоснованных различий в правовом положении собственников помещений в многоквартирном доме, относящихся к одной и той же категории».

Правоприменительные решения в отношении заявителя, если они вынесены на основании указанных пунктов Гражданского и Жилищного кодексов РФ в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении КС РФ, подлежат пересмотру в установленном порядке при условии, что для этого нет иных препятствий, отметили в Конституционном суде.

«Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в документе КС РФ.