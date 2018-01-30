Якутск, 30 января, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Разрисованные стены, неодетые дети, отсутствие продуктов и нехватка мебели в квартире стали причиной того, что у непьющей жительницы Якутска забрали дочь и двоих сыновей дошкольного возраста. Женщина была вынуждены содержать их на 2500 рублей детских пособий, так как мест в детском саду не было, а отец детей был признан невменяемым и не смог обеспечивать семью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дети никогда не голодали. Их подкармливали соседи. У нас всегда что-то было. Нам все стараются помочь, потому что знают наше положение», — рассказала мать детей Светлана ИА SakhaDay, дома с которой осталась только дочь-подросток. У мужа Светланы, обеспечивающего семью, внезапно помутилось сознание, он был признан невменяемым и теперь находится на лечении.

Опека приехала к женщине по жалобе соседки, которая рассказала, что дети не гуляют из-за отсутствия одежды. Светлана уверяет, что всегда выходила на улицу с детьми, «но сейчас же зима, зачем детишек морозить». Больше всего сотрудницу опеки поразило то, что дети были не одеты, а стены в квартире разрисованы. Для того чтобы вернуть детей, Светлане сказали покрасить стены, найти мебель и устроиться на работу. Все условия она выполнила, но детей продолжают держать в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

«У меня были только две кровати, стол, два стула и плита. А сейчас появилось много мебели, холодильник, шкафы», — говорит Светлана, которой удалось выполнить условия опеки благодаря помощи соседей и подруг. На работу она устроилась в магазин, зарплата — 600 рублей в день.

Когда забирали детей, их мать даже не смогла ничего возразить — сотрудница опеки была сурова, а Светлана сама выросла в детском доме, и, может быть, поэтому так покорно приняла случившееся. Но именно поэтому оставлять детей в сиротском учреждении женщина не хочет и готова преодолевать трудности. Только недоумевает, как возвращать детей, если основное условие для этого — работа, с которой постоянно приходится отпрашиваться для того, чтобы ходить на вызовы опеки и посещать детей.

«Она же мама, любящая мама, она не понимает, почему у нее отобрали деток. Конечно, она неграмотная, не знает о своих правах. Но она же мама! Она же сильно скучает по ним. Ей ничего не объясняют», — рассказала подруга женщины Екатерина. Она также утверждает, что сотрудники опеки Светлану просто унижают: она с таким трудом делает ремонт и ищет мебель и бытовую технику, а ей говорят, что ничего не сделано.

«Она покрасила стены. Мы ей помогли найти холодильник. А члены комиссии вообще спросили, мол, работает этот холодильник или нет. Они вообще в курсе, сколько стоит бытовая техника?» — возмущается подруга многодетной матери.

По её словам, с детьми Светлане разрешают встречаться через раз, хотя и обещают их вернуть, правда, неизвестно, когда. В реабилитационном центре обещали помочь с местами в детском саду и прохождением медосмотра, но пока дети продолжают жить не дома, а Светлана — ждать и обивать пороги госучреждений.

Жители Якутска возмущены этой ситуацией. «Разве это законно?», «Отбирать легче, чем помочь!», «Почему за 4 детей она получает только 2,5 тыс. рублей?», «Бедность населения — это порок государства», «Это просто безобразие! Вместо помощи и поддержки — издевательство и равнодушие!», «Ювенальная юстиция к нам заползла», «Какой ремонт, если денег на еду нет?», — комментируют люди ситуацию в соцсетях, выражая готовность помочь женщине.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Якутск потрясла история с многодетной матерью Валентиной Сокольниковой, которую пытались выселить из квартиры из-за гибели мужа, на которого было оформлено социальное жильё. Женщину выселяли в никуда: она не работает, так как находится в отпуске по уходу за полугодовалой дочкой. Только после того, как за мать четверых детей вступились общественники и журналисты, чиновники пообещали не выгонять её из квартиры и помочь урегулировать жилищный вопрос.