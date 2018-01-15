В Якутске мать и четверо детей выселяют после «доброго» звонка в опеку

Якутск, , 06:49 — REGNUM Жительницу Якутска Валентину Сокольникову органы опеки просят освободить квартиру погибшего мужа, в которой женщина живёт с четырьмя детьми. Идти многодетной семье некуда, а снимать жильё средств нет, так как женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком. Опека заинтересовалась ситуацией после того, как в отдел поступил анонимный «добрый» звонок с информацией, что в новогодние праздники Сокольникова пила, а дети сидели голодные. Эти сведения не подтвердились, рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК, который намерен помочь женщине в защите её прав.

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Несмотря на то, что информация о плохом уходе за детьми не подтвердилась, повод для выселения в опеке всё же нашли: квартира, в которой живёт семья, была предоставлена её погибшему мужу Алексею Белоногову по договору соцнайма, так как он являлся сиротой. В августе 2017 года мужчина попал в ДТП, а в сентябре скончался. Единственного совместного ребёнка, шестимесячную дочь, в квартире прописать он не успел. Как рассказывает Валентина Сокольникова, незадолго до аварии он брал ходатайство в соцопеке, чтобы девочку вместе с матерью прописали в выданной ему квартире, и получил обещание, что это будет сделано. Но после смерти мужа женщине отказали в прописке и выдаче договора соцнайма на руки.

«Я пошла в приёмную Путина, они мне помогали, помогали, но так ничего и не смогли сделать, — рассказала Валентина Сокольникова. — На днях приходили с соцопеки и говорят: вам нужно выселиться, так как от соседей поступают жалобы, что дети в подъезде играют. У меня проверили холодильник, посмотрели, что тараканов нет, в детской всё проверили. Ну куда я пойду с четырьмя детьми? На улицу? Мне некуда идти, снимать у меня нет средств, так как я в данный момент не работаю, сижу в отпуске по уходу за ребёнком. Просьба у меня единственная, я не прошу своей прописки и прописки своих детей, я прошу, чтобы прописали здесь маленького ребёнка. Потому что я её не могу ни в садик на очередь поставить, ни республиканский капитал оформить, ни участок оформить, я ничего не могу без её прописки».

По словам Александра Захарова-ЯКНК, на выселении женщины из соцжилья настаивают прокуратура и опека, представительница последней требовала, чтобы многодетная мать освободила квартиру в течение трёх месяцев. Директор департамента жилищных отношений Якутска Игорь Ткаченко сначала сказал, что женщина имеет право жить в квартире ещё три года — до истечения срока договора соцнайма, но затем сообщил, что с кем-то перепутал Сокольникову.

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Руководитель отдела опеки и попечительства Окружной администрации Якутска Людмила Танцура сообщила New.Ykt.ru, что передача квартиры женщине является нецелевым использованием бюджетных средств.

«Алексею Белоногову выделили как сироте квартиру по договору о найме специализированного жилья. По закону мы не имеем права переоформить жилье на членов его семьи. Эта квартира приобреталась по специальной государственной субвенции и предназначена именно для сирот, не для членов их семей», — разъяснила руководитель отдела опеки.

Специалисты ведомства посоветовали Сокольниковой обратиться в суд и потом уже руководствоваться в дальнейших действиях его решением.

«Если вынесут решение в её пользу, можно будет на законных основаниях переоформить договор на неё», — пояснила Танцура.

Как сообщало ИА REGNUM, меньше месяца назад Якутию потрясла другая странная история с многодетными. Проживающую в пригороде семью Исаковых суд обязал замуровать окна в детских комнатах, так как они выходят на сторону участка соседа Константина Петрова, жена которого работает секретарём председателя Верховного суда республики.