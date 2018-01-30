Москва, 30 января, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Автоматы АК-12 и АК-15 концерна «Калашников» выбраны Министерством обороны РФ в качестве стрелкового оружия для общевойсковых частей и подразделений российской армии. Автоматами завода имени Василия Дегтярёва АЕК-971 и АЕК-973 будут пользоваться в спецназе, сообщает издание «Красная звезда».

Vitaly V. Kuzmin AK-12

Отмечается, что АЕК-971 и АЕК-973 имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, что делает их востребованными в различных спецподразделениях. Продукция концерна «Калашников» по критерию «простота — надежность» больше подходит для общевойсковых частей и подразделений.

Все четыре автомата приняты на вооружение оборонным ведомством. Такое решение было объявлено на координационном научном совете по проблемам развития боевой экипировки, организованном Военно-научным комитетом Сухопутных войск.

Новые автоматы дополнят комплект боевой экипировки «Ратник», в составе которой — порядка 10 подсистем. В состав комплекта, который был впервые представлен в 2011 году, входят современные средства защиты, связи, наблюдения и прицеливания, а также новейшее оружие и боеприпасы.

Сравнительные испытания новых образцов стрелкового оружия для «комплекта солдата будущего» завершились в декабре 2017 года. Ранее в Минобороны заявляли о том, что все военнослужащие российских Сухопутных войск получат комплекты «Ратник» к 2020 году.

Напомним, новые автоматы концерна «Калашников» АК-12 и АК-15 рассчитаны на патрон 5,45×39 и 7,62×39 соответственно. От прежней модели АК-74 их отличает дополнительный режим ведения огня очередями по три выстрела. Они оснащены приспособлением, ускоряющим смену магазина, кроме того, предусмотрены варианты крепления дополнительного оборудования.

Автоматы АЕК-971 и АЕК-973 также рассчитаны на оба типа автоматных патронов и способны вести огонь очередями по три выстрела. Отличием новых автоматов Дегтярева является механизм, балансирующий импульс отдачи при стрельбе.

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