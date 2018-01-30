Вашингтон, 30 января, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Секретный брифинг, посвященный введению новых санкций США против России, состоялся в конгрессе США 29 января. Об этом указывается в заявлении члена комитета Сената по иностранным делам демократа Бена Кардина.

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Заявление было сделано по итогам брифинга, проведенного администрацией президента США Дональда Трампа, о санкциях, вводимых против оборонного и разведывательного сектора РФ.

«Закон о санкциях в отношении России включает в себя положение, предусматривающее введение санкций против тех, кто осуществляет значительные коммерческие операции с российским сектором обороны и разведки», — подчеркнул Кардин.

«Администрация провела засекреченный брифинг сегодня, посвященный дипломатическим усилиям, направленным на достижение этой цели, и я высоко оцениваю взаимодействие администрации с конгрессом», — отметил он.

По словам сенатора-демократа, он не собирается обсуждать характер засекреченных дискуссий. Кардин подчеркнул, что он и впредь будет вести жесткий надзор за тем, чтобы способность российского правительства вести торговлю в этой области была значительно нарушена.

«США должны быть готовы к введению этих санкций тогда, когда закон будет очевидным образом нарушен. Администрация не должна пренебрегать этими усилиями, и я ожидаю частого и регулярного диалога по этому вопросу», — добавил сенатор.

Напомним, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) был подписан главой Белого дома 2 августа 2017 года. В соответствии с этим законом, в течение полугода администрация должна была направить в конгресс ряд докладов о потенциальных санкциях против РФ.