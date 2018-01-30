Москва, 30 января, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Нефтяные фьючерсы по Brent завершили торги 29 января снижением на 1,5%. Драйвером к снижению котировок стали восходящая коррекция по доллару и рост доходности американских облигаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При падении цены ниже $70 сработали технические факторы по нефти. После пробоя уровня $70 участники рынка вспомнили о недельном увеличении числа буровых установок для нефти в США.

Сегодня, 30 января, баррель Brent подешевел на 0,4%, до $69,10. Все внимание участников рынка направлено на динамику курса доллара и отчет по запасам нефти от Американского института нефти.

На сегодня поддержкой выступит уровень $68,25. После него продавцам откроется дорога к уровню $67,40.

На данный момент снижение нефтяных котировок рассматривается мной как коррекционная фаза с $71,25 (максимум 25 января 2018).

Напомним, 29 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,5%, до $69,46 за баррель, WTI — на 0,87%, до $65,56 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,53 за баррель.

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