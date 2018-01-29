Берлин, 29 января, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Президент Немецкого спортивного союза инвалидов (НССИ) Фридхельм Юлиус Бойхер выступил за недопуск российских спортсменов на зимние Параолимпийские игры, призвав МПК принять в отношении российской сборной то же решение, что и во время Параолимпиады в Рио. Об этом сам Бойхер заявил в интервью немецкому информационному агентству DPA, опубликованном в воскресенье, 28 января.

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«Как следствие последовательной антидопинговой политики, Международный параолимпийский комитет не имеет возможности занять позицию, отличную от той, которую мы высказали в ситуации с Играми в Рио», — подчеркнул глава НССИ, пояснив, что фактически это означает «полное отстранение российских атлетов» от участия в Параолимпиаде.

Напомним, что в 2016 году МПК не допустил российских спортсменов на Параолимпиаду в Рио-де-Жанейро, сославшись на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемой Ричардом Маклареном, в котором упоминались нарушения антидопинговых правил в российском параспорте. Исполняющий функции Национального параолимпийского комитета Германии НССИ это решение приветствовал, назвав его «недвусмысленным и смелым».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 января, Международный параолимпийский комитет в Бонне принял свое окончательное решение: параолимпийская сборная России также не допущена к участию в зимних Параолимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта. Аналогичным образом МПК допустил участие отдельных спортсменов из РФ под нейтральным флагом, при условии, если они смогут доказать свою непричастность к употреблению допинга.