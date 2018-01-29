Баку, 29 января, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев не ожидает проблем с экспортом томатов в Россию в 2018 году

«В прошлом году были определенные трудности с экспортом азербайджанских томатов в Россию. Это было связано, в первую очередь, с запретом на ввоз в РФ турецких томатов. Однако, российская сторона в прошлом году убедилась, что экспортируемые в страну помидоры не являются турецкими», — сказал цитирует Алиева «Интерфакс Азербайджан».

По его словам, Азербайджан сумел доказать, что ему экономически невыгодно осуществлять реэкспорт турецких помидоров в Россию.

«Думаю, что после прошлогодних встреч с экспортом проблем не будет», — заявил чиновник.

По данным Госкомстата Азербайджана, за 9 месяцев 2017 года экспорт томатов (свежих и очищенных) в Россию составил 132,11 тыс. тонн на сумму $128,4 млн.

По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Азербайджан в 2017 году экспортировал томатов на $151,6 млн.

Как сообщалось, делегация Россельхознадзора для изучения мест производства и хранения свежих томатов в 18 по 21 декабря 2017 года ознакомилась с деятельностью 14 азербайджанских тепличных предприятий, занимающихся производством свежих томатов. Делегация была ознакомлена с системой фитосанитарной сертификации грузов, предназначенных для поставок на территорию Российской Федерации.

Вместе с тем стало известно, что азербайджанские экспортеры фруктов и овощей просят субсидии у государства на стимулирование экспорта в страны Персидского залива и Европы.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев.

По словам Гулиева, азербайджанская продукция не известна как качественная в странах Персидского залива и Европы: «По этой причине мы вынуждены применять демпинг. Просим правительство учесть это и выделить нам субсидии».

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов в свою очередь заявил, что «мы не видим необходимости выделять субсидии для теплиц ни сейчас, ни в перспективе».