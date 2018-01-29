Ереван, 29 января, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Армения обеспокоена возникновением нового очага напряженности в регионе, заявил сегодня, 9 января, в ходе пресс-конференции по итогам деятельности армянской дипломатии в 2017 году глава МИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос о действиях Турции в Сирии.

Google Карты Африн

«Конечно вызывает обеспокоенность, что в этом регионе появился новый очаг напряженности, который привел к человеческим жертвам среди гражданского населения, также к раненным, кстати также среди сирийских армян. Данный факт дает повод для серьезного беспокойства», — сказал Налбандян.

Вместе с тем он подчеркнул, что достигнутые в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими группировками успехи в последнее время внушали надежду, что ситуация могла пойти к стабилизации и установлению мира в Сирии.

«Возникновение подобного рода очага напряженности может стать серьезным препятствием в процессе установления стабильности. Мы конечно всегда сторонники того, чтобы спорные вопросы решались путем переговоров. Необходимо использовать те международные площадки, которые задействованы и предлагаются в этом процессе. Я имею ввиду и женевский, и астанинский процессы. Сегодня в Сочи стартовал сирийский Национальный конгресс, являющейся еще одной важной международной площадкой, которая, будем надеяться, позволит достичь стабильности и мира, и решения вопросов посредством сирийского диалога», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января Турция начала военную операция против курдов в сирийском Африне под названием «Оливковая ветвь». Операция начата в ответ на решение Пентагона укрепить позиции курдов в городе Африн (провинция Алеппо, Сирия) якобы для борьбы с террористами. Анкара восприняла эти действия как агрессию, поскольку Африн находится вблизи ее границ и «входит» (по мнению курдов) в территорию так называемого Сирийского Курдистана (не признан Дамаском).

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что те, кто выступают против военных действий Турции в Сирии являются сторонниками террористов и, соответственно, к ним относится.