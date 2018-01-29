Тирасполь, 29 января, 2018, 20:19 — ИА Регнум. В столице Приднестровья Тирасполе открылся монумент жертвам нацизма. Как передает ИА REGNUM, событие было приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Gov-pmr.org Памятник жертвам Холокоста в Тирасполе

Выступающие на открытии монумента напоминали, что на территории Приднестровья в годы немецко-румынской оккупации проводились массовые расстрелы мирных граждан.

«Здесь всегда люди жили большой многонациональной семьёй. Поэтому горе ближнего, вне зависимости от национальности, было общей бедой… Чтобы это не повторилось, нам надо это помнить», — сказал председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба.

Он напомнил, как нацистская идея захватывала сначала единицы, потом сотни, а в конечном итоге миллионы людей. Спикер парламента упомянул и о том, как в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века происходило отравление ядом национализма масс в Молдавии.

«С идеей, что одна нация из-за того, что считается в Молдове титульной, поэтому должна иметь больше прав и доминировать во всём, стал насаждаться фашизм. Спасибо российскому миротворцу, спасибо мировому сообществу, что не дали разгореться ему и нам удалось прекратить братоубийственную войну», — добавил спикер.

«Мы обязаны сохранить память о мучениях и лишениях еврейского народа, которые ему пришлось пережить, и память как назидание подрастающим поколениям, чтобы не допустить подобного впредь. В Приднестровской Молдавской Республике проживают представители более 30 национальностей, и нет у нас места ксенофобии, шовинизму, ни какой-либо дискриминации. В этом наша сила. В этом наше единство», — заметил в свою очередь вице-премьер ПМР Алексей Цуркан.

Советник президент Приднестровья Анна Волкова призвала чтить память «расстрелянных на склонах Днестра, замученных в Рыбницком и Дубоссарском гетто, здесь, у нас, в Приднестровье».

«Мы должны помнить, что было здесь, в Транснистрии (название губернаторства, созданного оккупационными румынскими властями на территории Приднестровья — прим. ИА REGNUM ), как называли они этот регион, что они творили здесь. Я думаю, что каждый может прийти сюда и подумать, как было тем людям, которых приводили сюда. Как гибли старики, женщины, дети», — приводит слова Волковой ИА «Новости Приднестровья».

Директор тираспольского Еврейского общинного благотворительно-культурного центра «Хэсед» (г. Тирасполь) Анна Кондращенко подчеркнула в своём выступлении, что открытие этого памятника необходимо для того, чтобы «наши дети не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями».

После открытия монумента в Приднестровском госуниверситете прошел международный круглый стол на тему «Холокост в исторической памяти Приднестровья». Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников (автор книги «Зондеркоманда в Дубоссарах») привел «официальные данные» немецких нацистов о том, что в период до 15 октября 1941 года на оккупированной территории ею были расстреляны 40 тысяч 699 человек.

«Этим данным можно доверять, потому что немцы отчитывались всегда очень точно», — подчеркнул Шорников.

Румынские оккупационные власти, по словам историка, напротив, подобного рода статистику не вели, продолжая после убытия немецких карателей уже самостоятельно выявление и расстрелы еврейского населения.

«Здесь не было газовых камер и печей для сжигания трупов. Людей просто расстреливали, вешали, живьём взрывали, закапывали, сжигали», — констатировал он.

Шорников обратил внимание участников круглого стола на попытки фальсифицировать историю в сопредельных государствах, в том числе и относительно преступлений румынских войск и жандармерии на оккупированных территориях. Причём, как отмечалось в докладе, это имеет место не только в Румынии или Молдавии, но и на Украине.

Принимавшая участие в круглом столе депутат парламента Молдавии Инна Шупак приводила данные о попытках героизации румынского фашистского маршала Иона Антонеску и его подручных и замалчивания фактов военных преступлений румынских оккупантов. Упоминалось и имя почётного гражданина города Кишинёва, выдвинутого молдавскими унионистами на Нобелевскую премию по литературе, живущего ныне за границей румынского публициста Пауля Гомы, который считает, что никакого Холокоста не было.

Учёный Института культурного наследия Академии наук Молдавии Иона Думиника представил доклад о геноциде ромов (цыган) в губернаторстве Транснистрия. Доминика рассказал, что в Кишиневе некоторое время назад был установлен памятник в память о жертвах «малого» (цыганского) Холокоста, но он был разрушен вандалами.

«Фашизм не надо привязывать к какой-то конкретной национальности. В его основе лежит тезис о превосходстве одной нации над другими, когда это чувство переполняет сердца, а потом начинается кулаком, силой расширение «жизненного пространства». В Международный день памяти жертв Холокоста ключевое слово «память», — сказал на круглом столе советник посольства России в Молдавии Илья Уваров.

Он заметил, что в отличие от сопредельных государств, где пытаются героизировать военных преступников, в Приднестровье свято чтут память жертв нацизма.

ИА REGNUM напоминает, что в 1941—1944 гг. румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран — сателлитов Германии (267 727 человек). На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 год румынскими фашистами было уничтожено, по разным данным, от 380 000 до 600 000 евреев. Геноциду и депортациям подверглись евреи и цыгане и на территории самой Румынии. В частности, только в ходе Ясского погрома в июне — июле 1941 года по приказу Иона Антонеску румынскими солдатами были убиты от 13 до 15 тыс. евреев.

До 2004 года Румыния не признавала своего участия в Холокосте, возлагая всю вину за геноцид на нацистскую Германию. В 2004 году под давлением международных еврейских организаций Румыния официально, устами тогдашнего президента Иона Илиеску, признала свою ответственность за геноцид евреев и цыган как на территории самой Румынии, так и на оккупированных территориях в ходе Второй мировой войны. Данный шаг последовал после того, как исследование, осуществленное в 2003 году международной комиссией во главе с лауреатом Нобелевской премии, писателем Эли Визелем подтвердило, что с 1940 по 1944 год жертвами румынских пособников Гитлера стали около 400 тысяч евреев, большинство из которых проживало на оккупированных румынскими войсками территориях Украины и Молдавии.

Впоследствии в Румынии также был принят закон, в соответствии с которым отрицание Холокоста является уголовно наказуемым преступлением, однако на практике данный закон пока не применялся. В то же время в соседней Молдавии, «европейским куратором» которой является Румыния, вопреки общеевропейской практике отсутствует законодательно закрепленная ответственность за отрицание Холокоста, чем пользуются многие «либеральные» историки и политики, оправдывающие действия румынского фашистского режима Иона Антонеску.