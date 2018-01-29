Москва, 29 января, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Министерство обороны России решило принять на вооружение новые образцы автоматического стрелкового оружия, сообщает 29 января газета «Красная Звезда» со ссылкой на заявление представителя Военно-научного комитета Сухопутных войск.

Vitaly V. Kuzmin АЕК-973

По информации издания, российское военное ведомство приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном «Калашников», а также автоматы АЕК-971 и АЕК-973, созданные специалистами завода имени Дегтярева.

Пресс-служба концерна «Калашников» уже подтвердила эту информацию, сообщив, что АК-12 и АК-15 рекомендованы к вооружению Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.

Напомним, сравнительные испытания новых образцов стрелкового оружия, предназначенных для применения в комплекте с боевой экипировкой «Ратник», завершились в декабре 2017 года.

Справка ИА REGNUM : автоматы концерна «Калашников» АК-12 и АК-15, рассчитанные на патрон 5,45×39 и 7,62×39 соответственно, отличаются от применяемых российской армией автоматов АК-74 дополнительным режимом ведения огня очередями по три выстрела, техническим приспособлением, ускоряющим смену магазина, а также возможностью крепления широкого спектра дополнительного оборудования.

АЕК-971 и АЕК-973 завода имени Дегтярева также рассчитаны на оба типа автоматных патронов, применяемых российскими силовыми структурами, дополнены режимом огня очередями по три выстрела, но отличаются механизмом, балансирующим импульс отдачи при стрельбе.