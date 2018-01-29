Рим, 29 января, 2018, 18:27 — ИА Регнум. В Италию прибыла новая партия беженцев из Ливии, 29 января сообщает агентство Associated Press.

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Беженцев доставил к итальянскому берегу испанский корабль из состава объединенной европейской патрульной миссии в Средиземном море.

По информации испанских чиновников, общее число мигрантов, которые были спасены с деревянного судна вблизи ливийской Мисраты, составило 329 человек. В числе беженцев — 95 женщин, в том числе трое беременных, а также 17 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о кораблекрушении в Средиземном море судна с мигрантами — поисково-спасательное судно «Aquarius» 29 января спасло из тонувшей в Средиземном море надувной лодки 99 человек, однако десятки человек остаются пропавшими без вести.

По данным Международной организации по миграции в Европу из северной Африки по Средиземному морю с 1 по 25 января 2018 года прибыли 4742 мигранта, 206 беженцев погибли в море.