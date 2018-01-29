Москва, 29 января, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Российских спортсменов допустили к участию в Паралимпийских играх — 2018 в Пхёнчане, однако с условием — они будут выступать под нейтральным флагом. У пользователей социальных сетей теплится надежда на то, что хотя бы российские паралимпийцы поступят патриотично и откажутся от участия в Играх.

Скриншот страницы Twitter Телемастер Игорь Российских спортсменов допустят к участию в Паралимпийских играх – 2018 под нейтральным флагом

Скриншот страницы Twitter Телемастер Игорь Российских спортсменов допустят к участию в Паралимпийских играх – 2018 под нейтральным флагом

Многие пользователи считают, что решение Международного олимпийского комитета (МПК) — очередное унижение для России, стоящее наряду с отстранением российской сборной от участия в Олимпийских Играх и вытекающих из него последствий. В социальных сетях считают, что терпеть такое отношение больше нельзя и пора бы дать МОКу адекватный ответ.

«Когда это унижение закончится? Ответ-то адекватный от нас когда будет?» — задается вопросом в Twitter Елена.

«Не надо туда ехать вообще, позориться только, может, запретят на русском разговаривать на ОИ?» — пишет Артем А.

Некоторые отмечают, что нужно было объявить бойкот Паралимпийским играм еще в 2016 году, когда МПК принял решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишении Паралимпийского комитета России членства в организации из-за обвинения российских спортсменов в употреблении допинга.

«Это уже ни в какие ворота. Надо было ещё в прошлый раз объявить Паралимпийским играм бойкот», — считает пользователь ArtArt.

Скриншот страницы «ВКонтакте» группа «РИА Новости» Российских спортсменов допустят к участию в Паралимпийских играх – 2018 под нейтральным флагом

Тем не менее для некоторых пользователей новость о допуске российских паралимпийцев к Играм-2018, пусть и под нейтральным флагом, стала радостной. Они считают, что спортсмены должны принять участие в Олимпиаде, так как для многих из них спорт — это то, на чем держится их жизнь.

«Вот этим ребятам слова по поводу поездки не скажу (в отличие от их здоровых коллег)! Для большинства из них это действительно вся жизнь! Да и единственный способ заработать нормальные деньги. Они герои для меня при любом раскладе!» — прокомментировал Иван С.

В то же время некоторые пользователи отмечают, что российские спортсмены проявят свою силу, если откажутся от участия в Играх вместо того, чтобы поехать на Олимпиаду, «несмотря ни на что».

«Вот пишут, мы сильные, надо ехать на Олимпиаду во что бы то ни стало, а может, сила воли, это когда очень хочется, но не едешь из-за такого отношения?» — пишет во «ВКонтакте» Мирослава Б.

Скриншот страницы «ВКонтакте» группа «РИА Новости Российских спортсменов допустят к участию в Паралимпийских играх – 2018 под нейтральным флагом

Новое решение вызвало не только возмущение в социальных сетях, но и подняло новую волну негатива по отношению к МОК. Пользователи оставляют критические отзывы об организации и даже предлагают устроить своеобразный траур.

«Нужно отправить всех спортсменов в чисто чёрной форме! В знак траура над МОКом! Потому как МОК прожил свою жизнь, предав себя политикой, интригами, скандалами и необоснованными действиями», — пишет Димка Н.

В дополнение к этому многие пользователи пишут, что не будут смотреть ни Олимпиаду, ни Паралимпиаду в Пхёнчане, называя действия МОКа и поведение некоторых российских спортсменов цирком.

«Первая Олимпиада, которую смотреть не буду, цирка мне и в другом месте хватает», — отметил Игорь В.

Напомним, сегодня, 29 января, на сайте МПК появилась информация о том, что российских спортсменов допустили к участию в зимних Паралимпийских играх-2018 под нейтральным флагом. Российские спортсмены смогут принять участие в состязаниях по биатлону, горным лыжам, беговым лыжам, сноуборду и керлингу на инвалидных колясках. Ожидается, что на Игры-2018 в Южную Корею поедет от 30 до 35 спортсменов из РФ.

Кроме того, президент МПК Эндрю Парсонс на пресс-конференции сообщил, что российские болельщики не смогут пронести флаги страны на трибуны, так как «на стадионы нельзя проносить флаги любой страны, не участвующей в Играх».