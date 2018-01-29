Белгород, 29 января, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Белгороде главный врач городской больницы №1 Александр Сотников опроверг слухи о том, что родильный дом на Белгородском проспекте закрывается, а его сотрудники будут уволены. Как сообщил портал Fonar.tv, 29 января на пресс-конференции Сотников рассказал, что родильное отделение закроют всего лишь на санитарную обработку.

Новорожденный

По словам Сотникова, роддом закрывается всего на три недели — это время, необходимое для санитарной обработки. Пациенток на этот срок перераспределят в два других белгородских перинатальных центра — «великолепных, прекрасных, оснащённых по самому современному слову техники». К дополнительным пациентам они готовы.

Главврач заявил, что приказов об увольнении сотрудников и о закрытии роддома не поступало. Однако он не смог однозначно ответить на вопрос журналистов, не закроют ли учреждение в течение двух ближайших лет.

«Если бы вы меня спросили, как бы я поступил, я бы вам сказал, что наше родильное отделение не соответствует никаким санитарным правилам и нормам, но пока вот работаем… Врачи у нас очень хорошие, коллектив замечательный. Я думаю, что они будут востребованы везде», — заявил главврач.

Неделей ранее в местных СМИ и соцсетях появились слухи, что роддом закроют совсем, а персоналу придется искать новую работу. По неподтвержденным данным, 25 января сотрудникам родильного дома объявили о том, что учреждение закрывается из-за недостатка финансирования. Александр Сотников эту информацию опроверг.