Москва, 29 января, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Российский рубль 29 января я умеренно отступает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Со дня на день на рынке ждут разрешения вопроса с ужесточением пакетов антироссийских санкций. 29 января поздно вечером может быть зачитан «кремлевский доклад», — сказала эксперт.

В ожидании ухудшения условий для российской валюты мировых хедж-фонды начали снижать объем инвестиций в рубль.

«За неделю к 23 января ожидания на рост рубля сократились впервые за последние девять недель, объем длинной позиции по рублю сократился на 1,03 тыс. контрактов и составил 33,08 тыс. контрактов», — отметила Бодрова.

Впрочем, разница между длинной и короткой позициями в рубле по-прежнему огромная — лонгов в пять раз больше, чем шортов.

«Сейчас рубль во многом опирается на дорогую нефть и слабый доллар. Это позволяет ему игнорировать действия Минфина на внутреннем рынке и внешний умеренный негатив.

До появления западных новостей доллар США останется в пределах коридора 56,00−56,55 рубля, евро — 69,70−70,25 рубля», — считает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 30 января, составляют 56,29 руб. за американскую валюту и 69,85 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 47 и 25 копеек соответственно.

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