Москва, 29 января, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Эйфория на рынке нефти похоже закончилась. Brent превысила предыдущий максимальный экстремум на уровне $70,35 за баррель, новый пик 2018 года — $70,77 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Далее, по его мнению, движение увязло в краткосрочном боковике. Вполне возможно, что этот рендж может в последствие перерасти в полноценную коррекцию, но только после обновления минимума $68,02 за баррель.

«Пыл покупателей остудила статистика. Во-первых, рост добычи в США, которая наблюдалась еще неделей ранее.

Во-вторых, не лучшие данные по запасам нефтепродуктов в США на прошлой неделе. Запасы сырой нефти уменьшились чуть более чем на 1 млн баррелей, что слегка превысило прогноз аналитиков, но запасы бензина и дистиллятов оказались значительнее хуже ожиданий.

В-третьих, 26 января ситуация слегка усугубило повышение активности со стороны сланцевых компаний США. Количество буровых установок по данным Baker Hughes выросло до 759 штук. И наконец, в-четвертых, доллар нащупал дно», — пояснил эксперт.

В свою очередь отечественная валют, в 26 января резко сменила вектор движения, но перед этим как и нефть обновила уровни 2017 года. Доллар/рубль достигал нижней отметки 55,57.

«29 января падение валютной пары доллар/рубль продолжается, она уже превысила максимум пятницы 56,26», — отметил Капустянский.

Таким образом, фактически на графике сформировалась разворотная формация. Ее потенциал находится на уровне 56,93.

«Возможно, это падение в ближайшее время может усилиться. Нефть на грани коррекции, в свою очередь доллар также реализует попытки разворота, а впереди ожидаются данные по санкциям.

В зависимости от того насколько они будут жесткими может провал рубля усилиться», — считает эксперт.

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