Санкт-Петербург, 29 января, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Знаковым событием для рынка офисной недвижимости Петербурга в 2018 году станет ввод в эксплуатацию штаб-квартиры «Газпрома» — многофункционального комплекса «Лахта Центр». Такой вывод содержится в годовом обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга, подготовленном международной консалтинговой компанией IPG. Estate, сообщает 29 января корреспондент ИА REGNUM.

Lakhta.center «Лахта центр»

По прогнозам аналитиков компании, в 2018 году в сегменте качественной офисной недвижимости будет введено в эксплуатацию порядка 200 000 кв. метров площадей.

Помимо офисов высшего класса А в «Лахта Центре» (130 000 кв. м) ожидается ввод бизнес-центра на Наличной улице, 44 класса В+ (20 000 кв. м), третьей очереди бизнес-центра «Премьер Лига» (15 000 кв. м), а также бизнес-центров Riverside класса А (12 000 кв. м), Grani класса В+ (9000 кв. м), Avatar класса В+ (8500 кв. м).

При этом переезд структур «Газпрома» в новую штаб-квартиру высвободит ныне арендуемые структурами корпорации офисные площади, которые будут заняты другими структурами и дочерними компаниями нефтегазового сегмента.

Авторы обзора также напоминают, что на 2018 год запланирован старт строительства второй очереди «Лахта Центра» (высотой 88 метров), общая площадь которой составит еще 170 000 кв.м.

Кроме того, на 2018 год анонсирован запуск ряда офисных центров в Московском и Адмиралтейском районах. Кстати, Московский район остается лидером на рынке офисной недвижимости Петербурга по объемам предложения.

«По итогам 2017 года общий объем рынка качественной офисной недвижимости в Санкт-Петербурге превысил 2,6 млн кв.м. За 2017 год в сегменте качественной офисной недвижимости было введено 165 000 кв. м общей площади <…> что является самым низким показателем с 2013 года», — отмечают в компании IPG.Estate.

На начало 2018 года доля офисных объектов класса А в Петербурге составляет 44%, класса В — 56%. В 2017 году существенно выросли ставки аренды: для класса А они увеличились на 8%; для класса В — на 12%.

В настоящее время средний уровень арендной ставки для офисов класса А составляет 1 620 рублей за 1 кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные расходы. В классе В/В+ — 1 200 рублей за 1 кв. м в месяц.

«В структуре спроса на первое место среди арендаторов вернулись IT-компании ввиду снизившейся активности нефтегазового сектора», — добавляют специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, высотная доминанта общественно-делового комплекса «Лахта Центр» 5 октября 2017 года достигла отметки 384 метра, еще до завершения строительства став самым высоким небоскребом Европы.

«Лахта Центр» — самый северный небоскреб в мире. В нем будет 87 этажей, закручивающихся в форме спирали на 90 градусов от основания до вершины. Всего в комплексе будет четыре объекта недвижимости общей площадью свыше 400 тыс. квадратных метров.

Здесь будут располагаться штаб-квартира ПАО «Газпром» и общественные пространства. В их числе — самая высокая в Европе обзорная площадка на уровне 360 метров, планетарий, открытый атриум на берегу Финского залива, научно-образовательный центр и другие объекты.

Окончание строительства всего комплекса «Лахта центр» намечено на 2018 год. Открытие первых объектов комплекса произойдет летом 2019 года.