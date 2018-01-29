Москва, 29 января, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Конгресс сирийского диалога в Сочи состоится и без присутствия некоторых представителей сирийской оппозиции. Их отсутствие никак не сможет подорвать значимость запланированного мероприятия. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«То, что какие-то представители процессов, происходящих сейчас в Сирии, не приняли участие, вряд ли сможет сорвать этот конгресс и вряд ли сможет существенно подорвать значимость этого конгресса», — сказал журналистам официальный представитель Кремля, выразив надежду, что этого не произойдёт.

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В любом случае, отметил Дмитрий Песков, надеяться на сиюминутные прорывы в переговорах по политическому урегулированию в Сирийской Арабской Республике, вряд ли стоит — предстоит кропотливая работа. А диалог по Сирии в Сочи может стать одним из шагов на этом пути.

Как сообщало ИА REGNUM, конгресс сирийского национального диалога должен состояться в Сочи 29−30 января. Мероприятие проводится в том числе и в поддержку девятого раунда переговоров в женевском формате, начавшихся 25 января в Вене. Инициатором переговоров ранее выступила Россия.

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27 января сирийский комитет по переговорам отказался участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога. О бойкоте сочинского диалога по Сирии, который объявили переговорный орган революционных сил и сирийская оппозиция, говорится в сообщении этой организации в Twitter. Добавим, что на конгресс сирийского национального диалога приглашены почти 1,6 тысячи делегатов.