Новосибирск, 29 января, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Работа над «Формированием комфортной городской среды» в Новосибирске обернулась серьёзными нарушениями со стороны мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Круглый стол в РО ОНФ по Новосибирской области

Как выяснилось, городские власти изначально процедуру публичного голосования за общественные пространства Новосибирска, которые могут быть благоустроены в период с 2018 по 2019 год, запустили с нарушениями.

Анна Алябьева ИА REGNUM Пункт приёма предложений от населения в кинотеатре «Рассвет»

Объекты, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке, должны выбирать сами жители муниципальных образований. И это неотъемлемое условие правительственного проекта. То же самое регламентировано и постановлением правительства РФ №1578 от 16 декабря 2017 года.

Всего в Новосибирске более 250 общественных пространств. В 2017 году при первоначальном отборе из них были выделены 45. Однако, документы для голосования были составлены таким образом, что выбирать новосибирцам приходилось только из трёх объектов — улица Ленина, часть Красного проспекта и Заельцовский дисперсный парк.

И это не единственная «недоработка» властей.

«Мониторинг формирования новосибирской городской среды, который провели активисты Народного фронта, показал, что процедура общественного отбора предложений проходит практически в закрытом режиме», — заявил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Новосибирской области Сергей Аверьяскин.

По словам Аверьяскина, на весь полуторамиллионный город было выделено всего пять пунктов, где горожане могли внести свои предложения.

Кроме того, как стало известно ИА REGNUM, при проверке одного из пунктов для голосования, волонтёр, который должен находится рядом с урной для бюллетеней, на месте отсутствовал. Урна для голосования не была опечатана или закрыта должным образом, а бюллетени со всеми данными проголосовавших были в свободном доступе для любого желающего, что влечёт за собой весьма не двусмысленные выводы, где и зачем они вместе с подписями новосибирцев могут неожиданным образом «всплыть».

Анна Алябьева ИА REGNUM Круглый стол в РО ОНФ по Новосибирской области

Выявленные нарушения легли в основу темы для обсуждения на круглом столе по приоритетному проекту благоустройства городской среды, с участием представителей ОНФ, городских и областных властей. Совместное обсуждение, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, прошло в пятницу, 26 января.

На этой встрече, заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп признал, что нарушения, действительно были, но тут же заверил, что меры исправления ситуации будут приняты и уже к 18 марта, когда будет проходить второй этап голосования, будут организованы порядка 100 площадок для голосования с использованием бюллетеней «защищенного» образца.

На вопрос о том, как планируется информировать граждан о голосовании, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сказала, что новосибирцев информируют как через интернет, так и посредством телевизионных программ.

«Через общественные организации вся эта информация уже доведена. У нас порядка 12 программ вышло телевизионных, именно муниципальных, по поводу этих голосований, для привлечения горожан, чтобы они вносили свои предложения», — заявила Терешкова.

Анна Алябьева ИА REGNUM Приём предложений от населения

Корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 января, побывал на одном из участков для голосования, который расположен в кинотеатре «Рассвет» на территории Затулинского жилмассива (Кировский район).

Анна Алябьева ИА REGNUM Урна для голосования

Урна закрыта и опечатана бирками, рядом дежурит не волонтёр, а, как она сама себя назвала, промоутер — человек, который собирает предложения от населения и за это получает оплату от мэрии Новосибирска.

Анна Алябьева ИА REGNUM Бюллетень

Промоутер рассказала, что пункт для сбора предложений здесь, в кинотеатре, начал работу 19 января. Отмечает, что приходится объяснять новосибирцам, что они могут написать ту территорию, которую хотели бы предложить для обустройства в рамках проекта. Однако, горожане не довольны, что приходится писать что-то самим, просят дать форму, где можно расставить галочки напротив приглянувшегося варианта.

Согласно данным на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется при участии средств федерального бюджета Российской Федерации и направлен на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории региона путём реализации ежегодно (в период с 2017 по 2022 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству населённых пунктов численностью жителей свыше 1000 человек.

В Новосибирской области реализация вышеуказанного приоритетного проекта происходит в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015—2020 годах».

Финансирование программы осуществляется в объёме 1 726 990,66 тыс. рублей, из них за счёт федерального бюджета — 603 002,60 тыс. рублей, за счёт областного бюджета — 90 5884,90 тыс. рублей и за счёт бюджета города Новосибирска — 218 103,16 тыс. рублей.

Отметим, что 9 февраля состоится выемка бюллетеней в пунктах сбора предложений, после чего общественная комиссия внесёт отобранные общественные пространства в дополнительный перечень в зависимости от количества набранных голосов.