Омск, 29 января, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Омская область ещё не успела прийти в себя после январского ЧП в Седельниково, в результате которого погибли пятеро детей, как в регионе произошла ещё одна трагедия. Рано утром 28 января при пожаре в общежитии аграрно-технологического колледжа в поселке Новоомский Омского района погибли пять человек, в том числе двое подростков.

skeeze Пожар

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, после пожара в общежитии врио губернатора Александр Бурков поручил провести тотальную проверку систем пожарной сигнализации и оповещения в учреждениях социальной и образовательной сферы по всему региону.

Пожар начался примерно в 05:30 по местному времени в одной из комнат пятиэтажного общежития на четвёртом этаже. Помимо погибших, есть и трое травмированных, в том числе ребёнок.

По имеющейся информации, жилец комнаты, где произошло возгорание, пытался что-то приготовить на электроплите. Его доставили в токсикологический центр БСМП-1 с диагнозом «отравление продуктами горения». В настоящее время мужчина находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, известно, что в его крови обнаружен алкоголь (2,2 промилле).

В ожоговый центр больницы скорой помощи госпитализированы также подросток и женщина в состоянии средней степени тяжести, с ожогами гортани и верхних дыхательных путей.

В облправительстве обнародовали некоторые подробности произошедшего. Оказалось, что до прибытия пожарных место ЧП самостоятельно покинули 90 жильцов. Ещё 60 человек спасены звеньями газодымозащитной службы. Пожару была присвоена вторая категория сложности. Огонь бушевал на площади 30 кв. метров. Возгорание ликвидировали в 08:29.

Сегодня, 29 января, эксперты должны провести обследование здания и дать заключение. 27 человек временно расселили в общежитие №2. Для них обеспечено трёхразовое питание. Остальные временно поселились у родственников или знакомых.

В результате трагедии от угарного газа погибла молодая женщина. Она вынесла своего пятимесячного ребёнка, но по какой-то причине вернулась обратно в здание. Младенец сейчас находится с бабушкой в соседнем общежитии.

«В первую очередь будет оказана поддержка пострадавшим в этой ситуации. Минздрав берёт на себя сопровождение пятимесячного ребёнка, который сегодня находится на временной опеке у 48-летней бабушки. Дано поручение провести обследование и ремонт здания, с последующим возвращением жильцов. Важный момент — выявлены факты незаконного пребывания в общежитии людей, которые не зарегистрированы по этому адресу и не состоят на учете по данному месту жительства. Дано поручение провести контрольные мероприятия по всей области для выявления законности местонахождения в общежитиях учебных заведений и других учреждениях для проживания людей. Поручено также оценить состояние систем противопожарной безопасности и оповещения на всех объектах, подведомственных министерствам социального блока: труда, образования, здравоохранения, спорта», — прокомментировал Александр Бурков.

Он рассказал, что в общежитии сработала пожарная сигнализация, но система звукового сигнала тревоги отсутствовала, так как её сдали в ремонт по предписанию надзорных служб. Поэтому дежурные вахтёры начали самостоятельно будить людей в комнатах и требовать покинуть здание. Бурков отметил, что вахтёры своими действиями спасли множество жизней. В целом они оповестили и вывели из горящего и задымлённого здания 90 человек.

«Действиям пожарных и работников колледжа дана положительная оценка, но жизни всех людей спасти не удалось», — резюмировал врио губернатора. Всего в ликвидации последствий пожара и спасении людей участвовали 79 человек, 27 единиц техники.

Основная версия пожара в настоящее время — неосторожное обращение с огнём.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по факту гибели пятерых человек при пожаре в общежитии возбуждено уголовное дело.

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По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение электроплиты, на которой 23-летний мужчина в шестом часу утра решил приготовить еду. Более точные причины пожара будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы. В ведомстве уточнили, что от острого отравления продуктами горения погибли проживающие по соседству 36-летняя женщина, её 12-летняя дочь и 14-летний сын, а также соседки — женщины в возрасте 44 и 23 лет.

В областном главке МЧС ИА REGNUM сообщили, что в тушении пожара в общежитии участвовали 46 пожарных, 13 единиц техники.

Напомним, это уже не первая трагедия с погибшими в Омской области в январе текущего года. Днём 22 января двухэтажный частный деревянный дом загорелся в селе Седельниково. При пожаре погибли пятеро приёмных детей. Возбуждено два уголовных дела. По информации следствия, в доме, где проживала семья с приёмными детьми, произошла детонация газового баллона с воспламенением газовоздушной смеси и обширным пожаром. Задержан 39-летний оператор автогазозаправочной станции, который, по версии следствия, заправил газовый баллон с нарушением установленных норм безопасности.

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