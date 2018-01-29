Вашингтон, 29 января, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что комары обладают способностью запоминать запахи, которые ассоциируются с опасностью, и впоследствии избегать их. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

francok35 Комар

Учёные провели эксперименты, в которых комаров помещали в камеру, где находилась ткань с запахами людей и мышей. Когда насекомые садились на неё, учёные включали защиту с помощью вибрации, тем самым давая им отпор.

Через сутки комаров выпускали в пространство, состоявшее их двух коридоров, в одном из которых не было запахов, а в другом — были запахи ткани из предыдущего эксперимента.

Комары должны были выбрать, в какой коридор лететь. Как выяснилось, они выбирали тот, в котором не было запахов.

Учёные отмечают, что комары запоминают запахи с помощью гормона дофамина. По их словам, генетически модифицированные особи, лишённые этого гормона, не способны отличать запахи.

По мнению исследователей, результаты их работы помогут добиться создания новых средств борьбы с комарами.

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