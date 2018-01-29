Москва, 29 января, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Под конец недели (26 января) нефть марки Brent смогла возобновить подъем, однако импульс выглядел неубедительно, и на этот раз котировки не смогли дотянуться до области 70,50, хотя и закрылись над уровнем 70, прибавив по итогам торговых суток скромные 0,36%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его славам, после рывка к новым вершинам быки по нефти снова затаились, но при этом отказываются отдавать инициативу продавцам, покупая актив на попытках развития медвежьей коррекции.

«Фундаментальные факторы в сырьевом сегменте продолжают поддерживать бычьи настроения, и приступы фиксации прибыли обусловлены в основном техническими факторами — желанием сократить риски на высоких уровнях», — отметил эксперт.

Впрочем, локально настроения игрокам смогли подпортить известия из США. Нефтесервисная компания Baker Hughes рапортовала об увеличении числа активных буровых на 12 штук, до 759 единиц.

«Отчет спровоцировал продажи актива под конец торгов и может продолжить давить на котировки в начале новой торговой недели», — полагает Мащенко.

Еще один фактор, на который стоит обратить внимание, — поведение доллара. 26 января медведи немного успокоились, и валюта воздержалась от обновления минимумов. Это ограничило потенциал укрепления Brent.

«Если 29 января частичная ликвидация коротких позиций по USD получит развитие, или валюта хотя бы увернется от новой волны распродаж, этот фактор также поспособствует локальной коррекции котировок нефти», — считает эксперт.

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