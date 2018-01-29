Москва, 29 января, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В понедельник, 29 января, синоптики обещают москвичам облачную погоду и снег. Об этом сообщает метеослужба «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метель в Москве

Жителей столицы и Подмосковья эксперты службы погоды предупреждают о небольших снегопадах на фоне облачности.

«В первый рабочий день недели благодаря влиянию балтийского циклона будет облачно, пройдут небольшие снегопады. Максимальная температура в мегаполисе −3…−5°С, в Подмосковье −2…−7°С», — говорится в метеосводке.

Также сообщается, что температура воздуха превысит средние многолетние значения на 5−8°С. Кроме того, синоптики отмечают, что атмосферное давление к вечеру понизится до 740 мм рт. ст.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в информационном центре транспортного комплекса столицы автолюбителям Москвы рекомендовали из-за снегопада отказаться от поездок на личном автомобиле и пересесть на общественный транспорт.

В ведомстве отметили, что транспортный комплекс столицы полностью готов к работе в сложных погодных условиях, однако при неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП.

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