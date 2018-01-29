Москва, 29 января, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Рубль отступил 26 января, несмотря на сохранение давления на доллар на международном рынке и высокие цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Игроки постепенно начали фиксировать прибыль перед выходными, в преддверии оглашения расширенного списка санкций со стороны США. По итогам сессии доллар, вернувшись выше отметки 56 руб., прибавил 0,6%. Столько же за день набрал евро», — напомнил Ковалев.

Получено еще одно подтверждение того, что ключевым фактором текущего укрепления национальной валюты служит слабый доллар. 26 января давление на «американца» несколько ослабло, что тут же отразилось на динамике пары.

«Но локальным драйвером стали опасения относительно так называемого «кремлевского доклада». Несмотря на низкую вероятность введения санкций в отношении долгового рынка ФР, такие опасения все же присутствовали на рынке», — отметил эксперт.

В минувшие выходные Штаты опубликовали список расширенных санкций, в который вошли 21 физическое лицо и 21 российская организация. Для рубля такая форма ограничений не является большой угрозой — главное, что меры не распространились на долговые бумаги.

«Так что российская валюта может отреагировать подъемом на «вздохе облегчения», но для этого должны быть соблюдены два других условия — сохранение медвежьих настроений по доллару и отсутствие значимой коррекции на рынке нефти», — пояснил Ковалев.

По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число буровых в США выросло сразу на две единицы, до 759 штук, что под конец торгов оказало давление на котировки нефти марки Brent, которые к закрытию едва удержались над уровнем $70.

«На старте новой недели этот фактор может продолжить давить на черное золото, что рискует воспрепятствовать росту рубля. Кроме того, фактор налогового периода уходит со сцены, лишая российской валюту локальной поддержки», — полагает эксперт.

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