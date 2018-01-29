Москва, 29 января, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В Москве автолюбителям из-за снегопада рекомендовали отказаться от поездок на личном автомобиле и пересесть на общественный транспорт, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В ведомстве отметили, что транспортный комплекс столицы полностью готов к работе в сложных погодных условиях.

Но при неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации.

«Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом», — говорится в официальном сообщении.

Если нет возможности отказаться от поездок на личном транспорте, то необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения: держать дистанцию между машинами, не превышать скоростной режим и не совершать необоснованных манёвров.

Отметим, по данным на 09:00 по мск в Москве отмечены 8-балльные пробки. В ЦОДД заявили, что загруженность дорог в столице сегодня составит не менее 6 баллов.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным метеослужбы «Фобос» западная и центральная часть Европейской России в прошедший выходной оказалась во власти обширного атлантического циклона, который принес снегопады. В Москве, по данным на 6 часов утра выпало 4 мм осадков (снега).

29 января в течение всего дня осадки будут продолжаться. Ожидается выпадение ещё около 3−5 мм осадков.

Температура воздуха составит от до — 5 градусов сохранится снег, возможно образование гололедицы и снежных заносов.

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