Вашингтон, 29 января, 2018, 08:59 — ИА Регнум. NASA перенесло выход астронавтов в открытый космос с 29 января на середину февраля. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

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«На МКС отложили запланированный на понедельник выход в космос до середины февраля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что астронавты должны провести работы по техническому обслуживанию МКС, в частности манипулятора Canadarm 2. Во время проверки аппарата была выявлена проблема с электропитанием, которую должны устранить в ближайшее время.

Выход в открытый космос должны были совершить американский астронавт Марк Ванде Хай и японец Норисигэ Канаи.

Ранее, 23 января, Ванде Хай вместе с другим американским астронавтом Скоттом Тинглом заменили один из захватов манипулятора. Аналогичную процедуру они провели в октябре 2017 года на другом конце манипулятора.

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