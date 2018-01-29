К Масленице Москву украсят более 500 праздничных открыток
Москва, 29 января, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Улицы Москве к празднику масленицы украсят поздравительные открытки и билборды. Всего планируется установить более 500 плакатов, сообщается на портале мэра Москвы.
Более 200 открыток разместят в центре Москвы на остановках общественного транспорта и на витринах киосков «Пресса».
Также открытки на тему масленицы разместят на афишных стендах. По всему городу планируется расклеить не менее 100 тематических плакатов с поздравлениями.
Кроме того, в центре столицы на домах-книжках на Новом Арбате и на фасаде Центрального телеграфа будут транслировать поздравительные видеоролики.
Более 250 цифровых открыток можно будет увидеть на билбордах размерами 3×6 на проспекте Мира, Ленинградском и Варшавском шоссе, а также на Каширском и Звенигородском шоссе.
На открытках будут изображены блины, зимние развлечения, скоморохи, медведи с гармонью, самовары, балалайки и кукла Масленица — главный персонаж праздника.
Кроме того, в Москве пройдет фестиваль «Московская Масленица». Праздничные мероприятия в честь праздника блинов пройдут на 25 площадках с 9 по 18 февраля.
Основными площадками празднования станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Камергерский переулок и Новый Арбат. Необычную программу подготовят в парке в «Коломенском». Кроме того, свои фестивальные площадки появятся во всех округах города.
Отметим, фестиваль «Московская Масленица» проведут в столице во второй раз.
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Как сообщало ИА REGNUM, дата празднования Масленицы меняется в зависимости от даты празднования Пасхи, точные числа проведения обоих праздников в разные годы отличаются.
Празднование Масленицы в 2018 году начнётся 12 февраля и завершится 18 февраля.
Затем для православных начнется Великий пост, который продлится до 7 апреля. Пасха в 2018 году отмечается с 8 апреля.
Напомним, в 2017 году площадки фестиваля «Московская Масленица» посетили боле 4,5 миллиона человек. Гости попробовали более 120 видов блинов.
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