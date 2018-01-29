Москва, 29 января, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Сумма выведенных из России денег за 30 лет составила $1 трлн, заявил советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции, экономист Сергей Глазьев.

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

Он выступил на Всемирном саммите блокчейна и криптовалют, проходившем 27 января в Москве, где сообщил, что утечка денег за границу слабо контролируется государством.

«Россия — это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся», — сказал Глазьев.

Он добавил, что примерно половина от указанной суммы «вращается» между офшорами и российской экономикой, а вторая половина «вообще испарилась в неизвестном направлении». Такое состояние дел, по словам экономиста, вызывает обеспокоенность в налоговых службах России, так как утечка средств приводит к увеличению бремени налогоплательщиков.

Эксперт пояснил, что решить проблему контроля денежных потоков позволит появление цифровых денег, так как центральные банки и ответственные службы смогут создать модель и измерить скорость обращения денег.

Ранее Глазьев предлагал заморозить рубль, так как свободное плаванье российской валюты создало «клондайк» для спекулянтов.