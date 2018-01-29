Вашингтон, 29 января, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Возможности обнаружения военных баз США через социальную сеть Strava привлекли внимание Пентагона, сообщает 28 января газета The Washington Post.

Vilingstore.net Пентагон

Strava разработана для спортсменов — она позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры бегунов, велосипедистов, лыжников, альпинистов во время тренировок, в том числе привязывает их действия к интерактивной карте через GPS.

Один из пользователей соцсети — 20-летний житель Австралии Натан Разер — сообщил о своем открытии в Twitter, после чего другие пользователи самостоятельно сумели определить местонахождение базы ЦРУ в Могадишо (Сомали), площадку зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» в Йемене и расположение оперативных баз американских спецназовцев в зоне Африканского Сахеля.

Столь детальное определение баз на карте прокомментировал представитель Центрального командования ВС США полковник Джон Томас. Он сообщил, что Пентагон «изучает возможные последствия использования этой карты», но не стал отвечать на вопрос, существуют ли правила, регламентирующие использование военными соцсетей с GPS-трекингом.

В настоящее время социальной сетью Strava пользуется 27 млн человек по всему миру, включая военных. По мнению эксперта по вопросам безопасности Тобиаса Шнайдера, сообщение которого приводит издание, такая карта может представлять угрозу безопасности США.

Ранее беглый сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, скрывающийся в России, представил мобильное приложение Haven, которое, по его словам, является «персональной системой безопасности» в киберпространстве.