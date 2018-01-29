Москва, 29 января, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Торги по нефти 26 января закрылись незначительным ростом. Пятничное укрепление доллара не коснулось нефтяного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Покупатели не хотят фиксировать прибыль. Они по-прежнему надеются на то, что ОПЕК+ сохранит действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018-го, а в 2019 году его продлит.

Отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 26 января в США общее число буровых установок увеличилось на 11 единиц, до 946 штук.

Число буровых нефтяных установок выросло на 12 единиц, до 759 штук. Число буровых газовых установок сократилось на одну единицу, до 188 штук.

Сегодня, 29 января, баррель Brent стоит $70,43. Несмотря на положительный фон для нефтяного рынка, техническая картина на ближайшие часы медвежья.

Сегодня стоит следить за уровнем $70. Если он не устоит, цена снизится до $69,55. Если день закроется выше 70 долларов, то во вторник, 30 января, можно рассмотреть рост котировок до $71.

Напомним, 26 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,14%, до $70,52 за баррель, WTI — на 0,96%, до $66,14 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $68,30 за баррель.

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