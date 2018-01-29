Москва, 29 января, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Сегодня, 29 января, президент России Владимир Путин в Москве встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху находится в России с кратким рабочим визитом.

Главы двух затронут актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии.

Также обсудят вопросы наращивания российско-израильского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

После встречи Путин и Нетаньяху примут участие в мероприятиях в Еврейском музее и центре толерантности по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Еврейском музее и центре толерантности откроется выставка, посвященная 75-летию единственного успешного в истории Второй мировой войны восстания пленных в концлагере Собибор.

Добавим, 29 января на территории музея будет заложен камень на месте будущего памятника героям Сопротивления в нацистских лагерях и гетто.

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