Вашингтон, 29 января, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что он «очень популярен» в Великобритании в интервью британскому каналу ITV.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, что многим людям в вашей стране нравится то, за что я выступаю, они уважают это», — сообщил Трамп.

В качестве одного из главных поводов для любви и уважения британских граждан к своей персоне Трамп назвал то, что он выступает за «жесткие границы».

Напомним, ранее в интервью каналу ITV президент США Дональд Трамп уже рассказал, как и где он ведет свой сверхпопулярный «Твиттер».

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Кроме того, Трамп сообщил свое мнение о торговой политике ЕС — он считает ее «нечестной» по отношению к Соединенным Штатам Америки.

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