Бостон, США, 29 января, 2018, 01:32 — ИА Регнум. К СПГ-терминалу Эверетт в порту Бостона пришвартовался танкер Gaselys, доставивший в США партию сжиженного природного газа российского происхождения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Rama Танкер Gaselys

В Бостон судно французской компании Engie прибыло 24 января, однако несколько суток стояло на рейде. Танкер должен был раньше достичь берегов США, но 19 января он резко изменил курс посреди Атлантики, направившись к испанскому порту Альхесирас.

Маневр позже объяснили неблагоприятными погодными условиями. Дата прибытия судна в порт Бостона была скорректирована.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о доставке в США российского газа было принято на фоне резкого роста цен на топливо, к которому привели снегопады на востоке страны. Сжиженный газ был загружен на терминале Isle of Grain в Великобритании.

Партию газа с российского завода «Ямал СПГ» доставил в Соединенное Королевство 28 декабря 2017 года ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери». Компания «Ямал СПГ» является совместным предприятием российского «Новатэка», французского концерна TOTAL, китайской Национальной нефтегазовой корпорации и Фонда Шёлкового пути.

Случай, когда российский СПГ экспортируется в США, называют первым в истории. При этом «Новатэк» с 2014 года находится под американскими санкциями.

Читайте также: Арктика: «Проклятье санкционного СПГ» для США