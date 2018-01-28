Москва, 28 января, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека продолжает мониторить практику проведения публичных акций. В Москве на не согласованной с властями города протестной акции, организованной по призыву Алексея Навального, функции общественного мониторинга выполняют ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова, председатель постоянной комиссии по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами Совета Кирилл Кабанов, член Совета Лилия Шибанова и другие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Из других городов, где проходят аналогичные акции, в Совет поступила следующая информация. В Екатеринбурге в публичной акции приняли участие порядка тысячи человек, в Новосибирске — около 600, в Нижнем Новгороде — порядка 550, в Перми — 380, в Челябинске — 350, в Омске — 270, в Саратове — 230, в Самаре — 220, в Красноярске — 205, в Томске и Владивостоке — 200, в Иркутске — 190, в Хабаровске, Барнауле, Кемерово — 150, в Ижевске — 120, в Тюмени — 115, в Оренбурге — 100, в Кургане — 80, в Комсомольске-на-Амуре — 70, в Чите — 63, в Улан-Удэ — 60, в Астрахани — 50, в Якутске и Южно-Сахалинске — 35, в Магадане — 20, в Благовещенске — 16, в Петропавловске-Камчатском — 1.

Данные приводятся на сайте СПЧ.

Напомним, что проблема соблюдения конституционных прав граждан при проведении публичных мероприятий в Российской Федерации давно находится в фокусе внимания Совета по правам человека. На встрече с главой государства Владимиром Путиным 30 октября 2017 года член СПЧ, председатель постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе рассказал о сравнительном анализе правонарушений, допущенных в отношении участников согласованных и несогласованных с властями акций, прошедших 26 марта и 12 июня в разных городах России.

Результаты этого анализа приведены в переданном Президенту докладе СПЧ, а итогом встречи стало поручение Владимира Путина в адрес Генеральной прокуратуры РФ — проанализировать практику применения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.