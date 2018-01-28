Вашингтон, 28 января, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил рассекретить четырёхстраничный документ, в котором может рассказываться о неправомерном расследовании против него. Об этом сегодня, 28 января, пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Сообщается, что речь идёт о документе, который может опровергнуть слухи о якобы имевшем место сотрудничестве американского лидера с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

При этом издание утверждает, что против инициативы Трампа выступает министерство юстиции, где считают, что публиковать данный документ — «чрезвычайно безрассудно».

Уточняется, что документ был составлен помощниками главы комитета по разведке палаты представителей США Девина Нунеса.

The Washington Post предполагает, что в документе может содержаться отчет о том, что Федеральное бюро расследований США, при ведении расследования о «связах Трампа с Россией», полагалось на политически мотивированные или сомнительные источники, когда обосновывало свою просьбу о секретном ордере на наблюдение на ранней стадии расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Трампа похоже перешла в атаку на демократов и наконец-то решилась выбить из рук главный элемент давления на Белый дом — выдуманные обвинения о связях с Россией.

Так, администрация уже выступила за полную прозрачность относительно одного засекреченного документа. По заявлению группы из 65 конгрессменов, этот документ свидетельствует о грубом нарушении Минюстом и ФБР закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб.