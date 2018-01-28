Тель-Авив, Израиль, 28 января, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал польский законопроект о введении уголовной ответственности за высказывания, бросающие тень на поляков как на соучастников преступлений нацистов. Заявление главы израильского правительства приводит его пресс-служба.

Bundesarchiv Совместная работа немецких и польских полицейских в Кракове

Утвержденную польским сеймом инициативу он назвал абсурдной и подчеркнул, что категорически не приемлет такой закон. Нетаньяху заявил, что историю изменить невозможно, а геноцид евреев отрицать нельзя.

Премьер-министр также добавил, что поручил израильскому послу в Варшаве в кратчайшие сроки выразить жесткую позицию в отношении законопроекта главе польского правительства Матеушу Моравецкому.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января польский сейм — нижняя палата парламента — утвердил пакет поправок к закону об Институте национальной памяти. В пользу инициативы высказались 279 парламентариев, против — пятеро, еще 130 воздержались от голосования.

Так, вводится уголовная ответственность за высказывания, которые могут быть истолкованы как признание вины поляков за преступления гитлеровцев, включая истребление евреев. За подобные утверждения предусмотрено наказание до трех лет тюрьмы.

МИД Израиля призвал польские власти изменить законопроект до того, как он будет вынесен на утверждение верхней палаты парламента. В министерстве подчеркнули, что никакой закон не в силах изменить историческую правду, кроме того, никто не вправе поучать родственников тех, кто пережил холокост.