На теле вылетавшей в Израиль пассажирки нашли алмазы на 8 млн
Москва, 28 января, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Гражданку России, пытавшуюся вывезти в Израиль партию драгоценных камней, задержали в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел 26 января в международном зале вылета. У 53-летней жительницы Подмосковья, купившей авиабилет от Москвы до Тель-Авива, обнаружили партию алмазов.
Экспертиза подтвердила: драгоценные камни являются ограненными алмазами — бриллиантами. Масса изъятых алмазов — около 437 карат. Стоимость драгоценных камней превышает 8 млн рублей.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте драгоценных камней и контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Максимальное наказание за соответствующие преступления — семь лет лишения свободы.
Как уточняет телеграм-канал Hue, бриллианты пассажирка спрятала на теле под нижним бельем. Расследование уголовного дела продолжается.
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