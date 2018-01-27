Москва, 28 января, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Гражданку России, пытавшуюся вывезти в Израиль партию драгоценных камней, задержали в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Tatti777 Бриллианты

Инцидент произошел 26 января в международном зале вылета. У 53-летней жительницы Подмосковья, купившей авиабилет от Москвы до Тель-Авива, обнаружили партию алмазов.

Экспертиза подтвердила: драгоценные камни являются ограненными алмазами — бриллиантами. Масса изъятых алмазов — около 437 карат. Стоимость драгоценных камней превышает 8 млн рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте драгоценных камней и контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Максимальное наказание за соответствующие преступления — семь лет лишения свободы.

Как уточняет телеграм-канал Hue, бриллианты пассажирка спрятала на теле под нижним бельем. Расследование уголовного дела продолжается.

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