Прага, 27 января, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Действующий президент Чехии Милош Земан, который снова баллотировался на пост главы государства, одержал победу по итогам голосования. Об этом сообщает в субботу, 27 января, Чешское телевидение.

Kremlin.ru Милош Земан

После обработки 100% бюллетеней с избирательных участков страны Земан набрал 51,36% голосов избирателей. Его оппонент — бывший руководитель Академии наук Чехии Иржи Драгош — сумел заручиться поддержкой только 48,63% голосовавших.

Таким образом, действующий президент страны был переизбран на второй срок.

Напомним, ранее бывший председатель Академии наук Драгош признал свое поражение во втором туре президентских выборов в Чехии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 и 27 января 2018 г. в Чехии проходил второй тур выборов президента страны. Победитель определился простым большинством голосов.

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