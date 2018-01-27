Бишкек, 27 января, 2018, 20:38 — ИА Регнум. В ближайшие часы температура в домах жителей Бишкека должна начать расти, об этом сегодня, 27 января, заявил Kaktus. media главный инженер ТЭЦ Нургазы Курманбеков.

A.Savin ТЭЦ-1 в Бишкеке, Киргизия

По его словам, ТЭЦ начинает наращивать температуру воды поступающей в отопительную систему города с 50 до 58−59 градусов.

По информации СМИ о потеплении батарей сообщают лишь жители расположенного поблизости к ТЭЦ района магазина Таатан. В остальном городе о повышении температуры пока не сообщается.

Советник премьер-министра Гульнура Торалиева также сообщила о улучшении ситуации. В соцсети Facebook она написала:

«Премьер-министру доложили, что систему восстановили, теперь постепенно будут нагревать, тепло поэтапно в течение суток-полтора поступит во все дома».

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Бишкекской ТЭЦ произошла авария — отказало оборудование подачи подпиточной воды. В результате чего теплоснабжение домов и квартир, подключенных к центральной системе отоплению, резко снизилось до 10−15 градусов тепла. В части домов пропало электричество.

Авария произошла на фоне редких для Киргизии морозов, температура в стране опускается до — 30 градусов.