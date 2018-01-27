Бишкек, 27 января, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила четыре уголовных дела по фактам незаконного проникновения в компьютерную систему учета таможенной службы и контрабанды товаров, якобы следовавших из Белоруссии и Евросоюза транзитом в Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. Об этом сегодня, 27 января, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

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Следствие установило, что в период с августа по октябрь 2017 года несколько киргизстанских таможенников и другие лица входили в компьютерную сеть таможенного органа под видом других сотрудников таможни. При этом они незаконно переоформляли прибывшие из других стран грузы как якобы транзитные и экспортные, хотя те не покидали территорию Киргизской Республики.

В результате противоправных действий этих должностных лиц, подпадающих под статьи «Контрабанда», «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей», Евразийскому экономическому союзу был нанесен ущерб на сумму свыше 143 млн сомов (116,3 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что это уже не первый случай, когда некоторые коррумпированные сотрудники киргизстанской таможни используют подобную преступную схему для контрабанды зарубежных товаров.

Так, в конце декабря 2017 года генеральная прокуратура Киргизии выявила незаконное проникновения в автоматизированную информационную систему государственной таможенной службы, в результате которого Евразийскому союзу был нанесен ущерб в размере около 26,4 млн сомов (свыше 21,45 млн рублей по текущему курсу).