Давос, Швейцария, 27 января, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» якобы подрывает стабильность и безопасность Европейского союза. Такое заявление Тиллерсон сделал сегодня, 27 января, в Давосе, где прошла его встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Мы видим, что этот проект подрывает европейскую стабильность и безопасность… очередной инструмент России, чтобы использовать энергию для политического влияния», — заявил глава государственного департамента США.

В свою очередь польский премьер-министр Моравецкий заявил, что Варшава также рассматривает «Северный поток — 2» как инструмент политического давления.

«Мы будем просить партнёров в США о поддержке нашей политики в этой сфере», — подчеркнул Моравецкий.

Стоит отметить, что президент Польши Анджей Дуда недавно заявил, что его страна хотела бы покупать российский газ, но на таких же условиях, что и Германия.

Власти США ещё в период правления администрации Барака Обамы неоднократно заявляли, что всеми силами будут мешать России реализовывать её экспортные проекты, особенно что касается трубопроводов.

Вашингтону удалось сорвать проект газопровода «Южный поток», который по дну Черного моря должен был дотянуться до Болгарии, а оттуда в страны Южной Европы. Долгое время был заблокирован «Турецкий поток», однако сейчас этот проект реализовывается.

После блокировки «Южного потока» Москва активизировала проект «Северный поток — 2» в котором крайне заинтересована Германия. Несмотря на то, что Берлин был в числе первых, кто ввел антироссийские санкции по указке США, тем не менее германские власти пока не отказались от «Северного потока — 2» и пытаются отстаивать его от американских посягательств.