Давос, Швейцария, 27 января, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Бывший министр обороны США Эштон Картер заявил, что командованию военного блока НАТО пора разработать план военных действий на случай полномасштабной войны с Российской Федерацией. Такое заявление Картер сделал накануне, 26 января, выступая на сессии по вопросам кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения «зеленых человечков» в прибалтийские государства, где они могут использовать национальные меньшинства», — сказал Картер.

Кроме того, глава Пентагона времен президентства Барака Обамы заявил, что США не рассматривали Россию как военного противника со времён падения Берлинской стены. Однако, по словам Картера, за последнее время ситуация в корне изменилась, и теперь остро стоит вопрос о необходимости военного плана на случай полномасштабной войны с Россией.

Стоит отметить, что Картер ещё в октябре 2017 года заявил о начале новой холодной войны с Россией.

Ряд политиков настойчиво пытаются придать Всемирному экономическому форуму в Давосе антироссийский характер. Заявления Картера о подготовке плана войны с Россией не имеют никакого отношения к экономической повестке дня и даже не относятся к кибербезопасности в экономической сфере.

Накануне президент Украины Пётр Порошенко, приехавший в Давос клянчить у Запада деньги, также вместо обсуждения экономических вопросов призывал страны Европы создать «новую коалицию» против России.