Вена, 27 января, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Соглашение о локальном перемирии в Восточной Гуте (Сирия) достигнуто на девятых женевских переговорах в Вене, сообщил Ахмед Рамадан, представитель Сирийского комитета по переговорам на специальной встрече ООН по Сирии, передает Deutsche Welle.

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Однако эти данные не подтвердил Яхья аль-Ариди, официальный представитель Сирийского комитета по переговорам в Вене. По его словам, переговоры по этому вопросу еще не окончены.

Уточняется, что инициатором перемирия в Восточной Гуте выступила Россия. Это было необходимо для участия представителей так называемой умеренной оппозиции в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

Напомним, девятый раунд женевских переговоров начался в Вене 25 января. Основными участниками процесса являются представители Дамаска и оппозиции. Посредником выступает спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Россия инициировала и подготовила при участии Ирана и Турции межсирийские переговоры в новом формате: 29 января в Сочи откроется Конгресс сирийского национального диалога, на который среди прочих были приглашены для переговоров с Дамаском представители сирийской оппозиции.

27 января в Сирийском комитете по переговорам заявили, что делегация не поедет на встречу в Сочи.

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