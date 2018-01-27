Москва, 27 января, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Выплат дивидендом по активам компании «Магнит» в 2018 году, скорее всего, не будет, сообщил журналистам Хачатур Помбухчан, финансовый директор ритейлера.

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«Я думаю, что в 2018 году компания платить дивиденды не будет», — заявил Помбухчан.

Он уточнил, что в 2017 году чистая прибыль компании снизилась до 35,53 млрд. рублей — по сравнению с 2016 годом (составляла 54,4 млрд рублей). Однако, по его мнению, дивиденды, будут выплачиваться в 2019 году. Решение предстоит принять во втором полугодии 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль «Магнита» в III квартале 2017 года упала на 53,3% — до 6,9 млрд рублей. Прибыль за первые девять месяцев минувшего года сократилась на 32,28% — до 27,67 млрд рублей.

«Магнита» понизил прогноз роста выручки до восьми — десяти процентов, тогда как предыдущий прогноз составлял девять — одиннадцать процентов. По оценкам аналитиков, улучшений в среднесрочной перспективе для «Магнита» не предвидится.