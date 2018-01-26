Дамаск, 27 января, 2018, 02:55 — ИА Регнум. Поездки в Сочи на Конгресс сирийского национального диалога сирийской оппозиции не будет, 27 января сообщил Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам в Twitter.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Переговорная делегация революционных сил из сирийской оппозиции объявляет о бойкоте конференции в Сочи, созванной Россией 29−30 января», — сообщили в комитете.

Напомним, организованная Москвой международная встреча по межсирийскому урегулированию состоится в Сочи 29−30 января. 20 января представители России, Ирана и Турции согласовали списки участников мероприятия.

Мероприятие проводится в поддержку девятых женевских переговоров по Сирии, посредником в которых выступает спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

Как сообщал глава российской делегации и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию, Москва намерена «запустить процесс политического урегулирования с тем, чтобы вдохнуть жизнь в Женевский процесс и предоставить де Мистуре возможность воспользоваться результатами форума в Сочи».

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26 января состоялся телефонный разговор российского иностранных дел Сергея Лаврова с де Мистурой по поводу Конгресса. Москва вновь подтвердила «особое значение этого мероприятия для активизации успешного продвижения политического урегулирования сирийского кризиса в полном соответствии с параметрами, закрепленными в резолюции СБ ООН 2254».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января официальный представитель Сирийского комитета по переговорам Яхья аль-Ариди обещал, что решение об участии оппозиции в Конгрессе будет оглашено 27 января.